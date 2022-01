Martial avfeier sjefens påstand: – Vil aldri nekte å spille for Manchester United

ntbsport

Den franske landslagsspissen slår tilbake mot Rangnick i et innlegg på Instagram. Der skriver han følgende: «Jeg vil aldri nekte å spille en kamp for Manchester United. Jeg har vært her i sju år, og jeg har aldri vært respektløs overfor klubben eller fansen».

Martial har ikke spilt for United siden begynnelsen av desember. Hans siste kamp var rett før Rangnick overtok ansvaret ut sesongen etter sparkingen av Ole Gunnar Solskjær. Lørdag var ikke 26-åringen med laget til bortemøtet med Aston Villa.

– Han ville ikke være i troppen. Normalt ville han vært med, men han ville ikke, og derfor reiste han ikke til Birmingham med oss, sa Rangnick på pressekonferansen etter 2-2-kampen.

Martial ble hentet til United fra Monaco i 2015. Han har kontrakt til 2024, men skal ha gjort det klart overfor klubbledelsen at han vil bort. Franskmannen har kun startet to Premier League-kamper denne sesongen.

