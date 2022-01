Kristoffersen i tet i Wengen – Solevåg følger på tredje

ntbsport

Kristoffersen gjorde ingen større feil, og da var 27-åringen best av dem alle fra startnummer én.

Østerrikeren Manuel Feller var den eneste med tilnærmet samme fart som nordmannen. Feller på 2.-plass har 11 hundredeler opp til Kristoffersen foran finaleomgangen senere søndag.

– Stabilt bra. Jeg gjør av det riktige som vi har jobbet med den siste uken. Jeg er ikke helt fornøyd, og jeg kunne ha sluppet på litt mer før den første flaten og i bunnen av det siste henget. Men når du leder, må du kunne si at det var bra, sa Kristoffersen til NRK.

Sebastian Foss Solevåg viste at formen ikke har tapt seg stort etter at han var igjennom en operasjon i tommelen tirsdag, bare to dager etter at satte fast hånden i snøen og skadet seg etter et fall rett før mål i Adelboden sist søndag.

Han kastet gipsen på tommelen bare to dager etter operasjonen og var tilbake på snø omtrent med det samme.

Sunnmøringen ligger på 3.-plass og har 58 hundredeler opp til Kristoffersen etter at 20 kjørere har fullført første omgang.

– Det var bra skikjøring hele veien, selv om hastigheten var litt lav i starten. Jeg har ingen smerter i hånden, men den er litt stiv. I dag er jeg fornøyd uansett, sa Solevåg.

Første omgang pågår fortsatt. Ytterligere fire nordmenn skal i aksjon i Wengen.

