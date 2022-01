Kombinert: Graabak på 4.-plass i Klingenthal – ny seier til Lamparter

ntbsport

30-åringen fra Trøndelag viser at formen er på vei inn mot OL i Beijing.

Graabak gikk ut 41 sekunder etter Johannes Lamparter og kom i mål 19 sekunder bak. 4.-plass er tangering av sesongbeste for Graabak.

Lamparter tok sin annen verdenscupseier på to dager og viser at han blir en skummel mann i OL i Beijing i februar.

– Litt bittert. Jeg føler at jeg er nest best i dag. Det er litt kjedelig, men jeg føler at jeg gjør en god prestasjon i dag også, sa Graabak til Viaplay.

Espen Andersen ble nest beste norske på 5.-plass. Han var 21,3 sekunder bak vinneren i mål, og knappet inn på det 36 sekunder store forspranget Lamparter hadde i utgangspunktet.

Akkurat som lørdag gikk 2.-plassen til Estlands Kristjan Ilves. Han spurtslo Franz-Josef Rehrl fra Østerrike på oppløpet.

Andreas Skoglund fra Molde ble tredje beste norske på 17.-plass, mens Simen Tiller ble nummer 19.

Sebastian Østvold debuterte i verdenscupen lørdag med å bli nummer 25. Søndag ble han femte beste nordmann på 24.-plass.

Espen Lurås Oftebro ble nummer 31.

Jarl Magnus Riiber og Espen Bjørnstad var ikke med i Tyskland i helgen. De ladet opp til OL hjemme i Norge. Jens Lurås Oftebro prioriterte høydetrening i St. Moritz i Sveits foran verdenscuprennene i Klingenthal.

(©NTB)