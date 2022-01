Djokovics avgjørende rettsmøte er over – avgjørelse ventet innen timer

ntbsport

Turneringen starter mandag. Djokovic var søndag i et rettsmøte i en føderal domstol og argumenterte for at immigrasjonsminister Alex Hawkes avgjørelse om å tilbakekalle visumet hans må kjennes ugyldig.

Like før klokken 5 søndag morgen norsk tid var rettsmøtet over. Det er ventet en avgjørelse i løpet av få timer.

Djokovic har vunnet turneringen ni ganger. Immigrasjonsminister Hawke tilbakekalte visumet etter at Djokovic først hadde vunnet fram i rettsvesenet.

Serberen er ikke vaksinert, men dro til Australia etter å ha fått det han mener er et medisinsk unntak fra vaksinekravet. Australske myndigheter mener han må kastes ut og hevder han inspirerer til vaksinemotstand.

