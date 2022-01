Djokovic tapte i retten – får ikke spille Australian Open

ntbsport

En føderal domstol satte endelig strek i Djokovic-dramaet ved å opprettholde australske myndigheters inndragelse av serberens visum. Han blir kastet ut av landet og går glipp av årets første Grand Slam-turnering. Den starter mandag.

– Jeg er ekstremt skuffet over at retten avviser min anke om en juridisk gjennomgang av avgjørelsen om å kansellere visumet mitt. Det gjør at jeg ikke kan bli værende i Australia og delta i Australian Open, sa Djokovic i en uttalelse etter kjennelsen.

– Jeg respekterer rettens avgjørelse og vil samarbeide med myndighetene om min utreise, la han til.

Djokovic ville stått alene på toppen som tidenes mestvinnende Grand Slam-spiller om han hadde fått spille og gått hele veien i årets Australian Open. I dag har han like mange titler (20) som Roger Federer og Rafael Nadal.

Ikke vaksinert

34-åringen vil bruke nærmest framtid til å få ro. Han synes det har vært ukomfortabelt med fokuset som har vært på ham de siste ukene.

– Jeg håper vi alle nå kan fokusere på sporten og turneringen jeg elsker. Jeg ønsker alle involverte (i Australian Open) lykke til.

Hele ni av Djokovics 20 Grand Slam-titler har kommet på hardcourt i Melbourne, og han har vunnet de tre siste utgavene. Konsekvensene av utvisningen fra Australia vil trolig ramme ham også de neste sesongene. Det er vanlig at man blir utestengt fra landet i tre år når et visum blir inndratt.

Djokovic er ikke vaksinert, men dro til Australia etter å ha fått det han mente var et medisinsk unntak fra vaksinekravet. Australske myndigheter hevder på sin side at han inspirerer til vaksinemotstand og derfor måtte kastes ut.

Viste til historikk

Fredag besluttet immigrasjonsminister Alex Hawke å bruke sin personlige rett til å ta fra Djokovic visumet. Tidligere i uken hadde serberen fått medhold i retten da grensemyndighetene hadde gjort tilsvarende. Serberen håpet på samme utfall søndag.

I en føderal rett fikk Djokovic sjansen til å argumenterte for at Hawkes avgjørelse om å tilbakekalle visumet hans måtte kjennes ugyldig. Like før klokken 5 søndag morgen norsk tid var rettsmøtet over.

Advokaten som representerte Hawke og australske myndigheter, hevdet at Djokovic har en historie med å ignorere koronatiltak. Det ble vist til at han testet positivt for korona forrige måned, for deretter å bli intervjuet og ta av seg munnbindet for å bli avbildet like etter.