Bills skrev NFL-historie med perfekt angrepskamp

Bills scoret touchdown i sine sju første angrep i kampen, noe som aldri før er gjort i sluttspillet.

For første gang i NFL-kamper overhodet spilte et lag en hel kamp uten å måtte sparke vekk ballen, prøve et trepoengspark eller tillate motstanderen en ballerobring. Bedre kan det ikke gjøres.

– Det var som barnefotball, sa forsvarsspiller Jerry Hughes og hørtes ut som Petter Northug i hans velmaktsdager.

Allen kastet fem touchdownpasninger i sprengkulda, mens Devin Singletary løp inn to touchdown til. Bills scoret i alle sine angrep i kampen, unntatt den aller siste ballbesittelsen da kampen var avgjort og laget bare la ballen død for å bruke opp de siste sekundene.

De to siste spillene, med quarterbackreserve Mitch Trubisky inne for Allen, var de eneste i hele kampen hvor Bills tapte terreng. Laget vant terreng i 49 av 51 spill i kampen mot avdelingsrivalen.

Patriots var i en årrekke storebror for Bills, men nå er rollene snudd. Etter å ha tapt 35 av 40 kamper mot Patriots fra 2000 til 2019 har Bills vunnet fire av de fem siste.

Patriots-trener Bill Belichick måtte tåle det styggeste sluttspilltap i sine 22 år i klubben.

