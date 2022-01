Sander Berge tilbake fra start i tap – Fulham fortsetter målfesten

ntbsport

Sheffield United har hatt en tung første halvdel av sesongen. Laget har tatt 32 poeng på 23 kamper og ligger på 15.-plass. Et lyspunkt var imidlertid at Berge er tilbake fra start, etter at en hamstringskade har holdt ham ute av spill store deler av sesongen.

Berge gikk av banen midt i 2. omgang. Like etter sendte Tom Lawrence nedrykkstruede Derby i ledelsen. Sju minutter senere økte Lawrence da han på vakkert vis skrudde ballen opp i hjørnet.

Derby tok med seieren «endelig» steget opp fra sisteplassen på tabellen. Laget er trukket 21 poeng denne sesongen, men har nå bare ni poeng opp til sikker plass.

Ny målfest

I tabelltoppen fortsetter Fulham å score mål. Laget fra Vest-London har scoret hele 64 mål på 25 seriekamper. Lørdag var intet unntak da Aleksandar Mitrovic knallet til med hattrick før pause i 6-2-seieren over Bristol City. Serberen har nå scoret elleville 27 mål. Neeskens Kebano bidro med to mål.

Det sto allerede 5-2 til pause, men i annen omgang roet det seg.

Bournemouth røk overraskende på 2-3-tap for Luton og måtte gi fra seg tabelltoppen til Fulham. Kal Naismith ble den store helten for Luton seks minutter på overtid. Ørjan Nyland slet som vanlig benken for Bournemouth.

QPR klatret

Blackburn sikret sin 14. seier for sesongen med 1-0 mot Cardiff. Laget er nummer tre med like mange poeng som Bournemouth, to bak Fulham.

Stefan Johansen spilte hele kampen da Queens Park Rangers halte i land 1-0-seier over West Bromwich med vinnermål av Charlie Austin rett før slutt. QPR klatret forbi WBA til 4.-plass på tabellen.

