Ronaldo ikke med mot Aston Villa

Ronaldo var heller ikke med da Manchester United spilte i FA-cupen mot samme lag tidligere denne uken.

– Han er ute av samme grunn som han ikke spilte cupkampen. Før trening i går hadde han fortsatt et problem med hoften. Vi bestemte oss for at det ikke var noen vits å ha han med hit, så håper vi han er klar til å spille på onsdag (mot Brentford), sa Ralf Ragnick til Sky Sports før lørdagens kamp.

På fredagens pressekonferanse ga United-treneren uttrykk for at Ronaldo kunne bli klar til Villa-kampen. Han ble spurt om muligheten for spill for Ronaldo, Harry Maguire, Jadon Sancho og Phil Jones.

– Jeg tror de vil være tilgjengelige. De trente for første gang i går – eller Cristiano i går, Harry dagen før. Slik det ser ut akkurat nå, bør de være tilgjengelige i morgen, sa tyskeren da.

Maguire, Jones og Sancho starter kampen på benken. I likhet med Ronaldo, er heller ikke Aaron Wan-Bissaka (sykdom) og Marcus Rashford (skade) med i troppen mot Aston Villa.

