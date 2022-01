Para-VM: Veteranen Ulset var sjanseløs

ntbsport

38-åringen fra Tingvoll på Nordmøre var offensiv før start, men det ville seg ikke denne gangen. Første bom kom på liggende, og i tillegg fulgte han opp med en ny bom på stående.

Da ble det vanskelig å ta en ny internasjonal medalje for veteranen. Dem er det blitt til sammen 30 av siden den internasjonale debuten i Paralympics i Salt Lake City i 2002.

Ulset ble til slutt nummer 12. Han var 2.25,5 minutter bak russeren Vladislav Lekomtsev.

– Skytingen var for dårlig, og det ble for passivt. Jeg synes at jeg går greit i sporet, sa Ulset til NRK.

Ulset har to muligheter igjen i mesterskapet i Lillehammer. Den første kommer på søndagens 10 kilometer.

Dette blir Ulsets farvel med internasjonale konkurranser.

