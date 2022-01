Lens vendte til seier etter Berg-innhopp

ntbsport

– Det var artig å få nye minutter, og virkelig artig å være med på å snu kampen. Laget viste igjen veldig god karakter og stå-på-vilje, sa Berg til Nettavisen etter lørdagens kamp.

Tabelljumbo Saint-Étienne tok ledelsen i slutten av første omgang ved Ryad Boudebouz. Lens-keeper Jean-Louis Leca gjorde ingen god figur ved den anledningen.

I det 73. minutt kom Berg inn for forsvarsspilleren Kevin Danso, og fire minutter senere var Lens à jour. Florian Sotoca scoret på hjørnespark fra Jonathan Clauss, som noterte sin niende assist for sesongen. Dermed topper han lista for den statistikken i Ligue 1.

Vinnermålet kom i femte overtidsminutt og ble på vakkert vis satt inn av Seko Fofana. Seieren løftet Lens til fjerdeplass på tabellen.

Berg er så langt byttet inn i to seriekamper og en cupkamp. Hver gang har Lens scoret mot slutten og gått av banen som vinner.

– Jeg føler at jeg har kommet godt i gang og gleder meg veldig til fortsettelsen, sa han.

