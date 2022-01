Kilde utenfor pallen i Wengen – reagerer på Kriechmayr-triumf

ntbsport

Kilde gjorde flere feil og fant ikke hastigheten som måtte til for å kjempe om de fremste plassene.

– Jeg merket jeg var litt fri for juice (krefter) i dag. Jeg merker at jeg ikke helt finner timingen, og da går tida litt fort. Det er sjelden jeg er i ubalanse i mål, men det var jeg i dag. Det var en lang dag i går, sa Kilde til NRK.

Østerrikeren Kriechmayr vant rennet. Han fikk tidlig et enormt tempo i traseen og hadde 0,98 sekund ned til Kilde i mål.

Seieren var en smule kontroversiell, og ifølge flere av løperne ikke helt rettferdig. Kriechmayr satt i karantene tidligere i uken og kom ikke til Wengen i tide til å delta i de obligatoriske treningene foran utforstarten.

– Kan diskuteres

Det internasjonale skiforbundet (FIS) fant imidlertid et smutthull som gjorde at de kunne sette opp en svært begrenset trening for østerrikeren. Dermed kom han til lørdagens start med masse krefter, kontra resten av feltet som var gjennom en beintøff utfor også fredag.

Kilde er blant dem som reagerer på Kriechmayrs deltakelse.

– Det kan diskuteres. Det er litt urettferdig på en måte. Wengen er et sted det er greit å ha energi, og det ser man jo i dag. Ingen kritikk til ham, men mer et spørsmål til hvordan FIS håndterer det, sa Kilde og fortsatte:

– Jeg vet ikke om jeg skal si så mye om det, men jeg kan si én ting. Hvis de (FIS) begynner å tøye den strikken, kommer flere land til å tøye den videre.

Lauberhorn-traseen er den lengste i utforsirkuset med sine 4,25 kilometer. Fredag var løypa forkortet og på til sammen 2950 meter, men lørdag var det tilbake til den ordinære lengden. Trolig resulterte det i flere tunge bein mot slutten av traseen.

OL-favoritt

Fredagens seier var Kildes femte i verdenscupen denne sesongen. Tre av dem kom i super-G, mens de to siste i utfor.

Kilde seiler opp som en av de største gullfavorittene inn mot OL i Beijing. I Sør-Korea for fire år siden ble ikke Kilde blant de ti beste i noen av øvelsene han stilte i.

Adrian Smiseth Sejersted stilte ikke til start i helgens fartsrenn for å få mindre belastning inn mot OL, opplyste landslagssjef Steve Skavik overfor NRK.

Neste helg venter Kitzbühel og to nye utforrenn.

