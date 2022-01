Djokovic anholdt igjen i Australia – nytt rettsmøte søndag

ntbsport

Den serbiske verdenseneren møtte lørdag morgen i en føderal domstol for å få en rettslig vurdering av vurderingen om å inndra visumet hans.

Djokovic var ikke synlig i den digitale overføringen av rettsmøtet. Der kom det fram at begge parter skal legge fram dokumentasjon lørdag og at det skal være et nytt rettsmøte søndag morgen (23.30 norsk tid lørdag).

Australske myndigheter fremhevet at det er fare for at Djokovics nærvær i Australia kan bidra til mer motstand mot vaksinene.

Australias immigrasjonsminister Alex Hawke inndro visumet fredag. Australian Open starter mandag. Djokovic har vunnet Grand Slam-turneringen ni ganger.

Ikke vaksinert

Djokovic er ikke vaksinert mot korona, men hadde viruset i desember. Dermed fikk han medisinsk fritak fra å være vaksinert foran reisen til Australia.

Da serberen og hans team ankom Melbourne onsdag sist uke, viste det seg at han hadde søkt om feil visum og han ble satt i karantenehotell, der han måtte oppholde seg i påvente av en rettslig avgjørelse.

Den kom mandag, og Djokovic fikk medhold. Fredag tok saken en ny vending da immigrasjonsministeren trakk tilbake visumet.

Djokovic fikk tilbringe fredagen i frihet, men ble anholdt lørdag morgen før rettsmøtet. Han blir utestengt fra Australia i tre år om avgjørelsen blir stående.

Favoritt

Serberen er den store favoritten til å vinne Australian Open også i år hvis han får spille. Siden han kom til Australia har han forsøkt å trene for å holde formen, men familien hans og serbiske myndigheter har vært svært kritiske til forholdene han er blitt holdt under.

Situasjonen har også ført til stor debatt i tennissporten, der en stor andel av stjernespillerne har vaksinert seg blant annet på grunn av krav om å gjøre det for å spille store turneringer som Australian Open.

Norske Casper Ruud deltar i Grand Slam-turneringen.

(©NTB)