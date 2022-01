Carlsen åpnet med remis i Nederland: – Ikke ideelt

ntbsport

Carlsen stilte med svarte brikker mot den 19 år gamle russiske stormesteren Esipenko, som slo nordmannen i samme turnering for ett år siden.

Det så tidlig ut til at det kunne bli Carlsen-seier i lørdagens parti, men verdensmesteren misbrukte muligheter til å ta en stor fordel i partiet og måtte til slutt ta til takke med remis.

Carlsen hadde et klart overtak i tid, men klarte ikke å finne noen gode løsninger da han følte seg presset til å gjenta et trekk.

– Det var ikke ideelt, men jeg så ikke noen god måte å komme unna den repetisjonen, og da ble det sånn, sa han til TV 2.

Fikk kritikk

Et par trekk tidligere fikk Carlsen kritikk av TV 2s ekspertkommentator John Ludvig Hammer for å ikke sende en bonde fram til e4, et trekk som også kanalens sjakkcomputer mente var det beste.

– Jeg satt og så på det, men fikk det ikke helt til å fungere. Jeg skal ikke sitte her og betvile noe computeren sier, men det var ikke åpenbart for meg. Det var litt synd, egentlig. Det var en stilling hvor jeg ville ha gode muligheter til å ta initiativet om han prøvde å gjøre noe aktivt, sa Carlsen.

Det skal spilles tolv runder til med langsjakk i turneringen, før seierskampen eventuelt avgjøres med omspill. Flere store sjakkprofiler stiller i turneringen. Sergej Karjakin, Anish Giri, Daniil Dubov og Fabiano Caruana er blant de best rangerte spillerne i turneringen i Nederland.

– Latskap

Carlsen klarte tidlig å utjevne fordelen hvit stiller med fra start, og nordmannen fikk også en stor fordel på tid kontra Esipenko da russeren gjorde en feil med sitt 17. trekk.

Det ga Carlsen en fordel i partiet, men etter kort betenkningstid gjorde nordmannen et svakt trekk som på ny utlignet stillingen ifølge sjakkcomputeren til TV 2. Det fikk kanalens ekspertkommentator Hammer til å reagere.

– Nå er jeg direkte skuffet over Magnus. Det er latskap fra Magnus, og det er forårsaket av den vanvittige tidsbruken til Esipenko, sa Hammer etter Carlsens 17. trekk.

Revansje

Carlsen har mye å revansjere. 31-åringen mistet VM-tittelen i både hurtigsjakk og lynsjakk i Polen like før nyttår og hadde en svak forestilling i Wijk aan Zee-turneringen for ett år siden.

Nordmannen åpnet fjorårets turnering med seks strake remis før han røk på sitt første tap mot nettopp Esipenko. Det var også første gang en tenåring har slått Carlsen i klassisk sjakk.

Til slutt endte turneringen i fjor med 6.-plass for Carlsen, der det nederlandske hjemmehåpet Jorden van Foreest sikret seieren.

(©NTB)