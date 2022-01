Sagosen EM-skjermet for å spare på overskuddet

ntbsport

Sagosen satt ganske mye på benken under Norges premiere mot Slovakia torsdag. Den endte med norsk 35-25-seier.

Fredag var han eneste spiller som ikke var tilgjengelig på et utendørs pressetreff i Košice, Slovakia.

Sagosens fravær skyldes ikke sykdom.

– Sander hadde dobbelt så mange intervjuer som nummer to på lista onsdag og torsdag. Så han hviler, men kommer sterkere tilbake gjennom helgen og senere i EM, sier den norske mediesjefen Lars Hojem Kvam til NTB.

Sagosen har i mange mesterskap hatt meget stor belastning i kamp og mediehåndtering omtrent fra start til slutt. Målet denne gangen er å holde trønderen pigg til finalehelgen – om Norge kommer dit. EM-semifinalene spilles fredag om to uker.

Norge spiller sin neste kamp mot Russland lørdag. Mandag er Litauen motstander.

I trøbbel

Lufta risikerer å gå delvis ut av EM i løpet av et par dager. Begge vertsnasjonene (Ungarn og Slovakia) tapte sine åpningskamper torsdag. Skulle det bli nye nederlag i helgen for disse lagene, vil veien til hovedrunden være tilnærmet borte.

Kent Robin Tønnesen har spilt i Ungarn i flere år og vet at håndballinteressen i landet er svært stor og skaper sterke følelser.

– Jeg tror det tapet til Ungarn kom som et sjokk, både for spillerne og all fans i Ungarn. Jeg vet at spillerne hadde sett for seg noe helt annet, sier Tønnesen til NTB.

I Ungarn er det ingen publikumsrestriksjoner. Det gjør at det er åpnet for 20.000 tilskuere og full hall i kampene i Budapest.

