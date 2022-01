Ny høring i Djokovic-saken: – Hvert minutt er verdifullt

ntbsport

Rettsmøtet startet vel tre timer etter at Australia immigrasjonsminister Alex Hawke meddelte at han hadde inndratt Djokovics visum. Høringen blir holdt i regi av Federal Circuit and Family Court.

Der ba serberens advokater om en ekstra rask behandling av ankesaken.

– Hvert minutt er verdifullt for vår klient, sa de og oppfordret om at en avgjørelse burde komme senest søndag kveld australsk tid.

Siste ord i saken mot den serbiske tennisprofilen er dermed ikke sagt. Uten visum har ikke Djokovic mulighet til å spille Grand Slam-turneringen Australian Open, som starter mandag. Han har gått til topps hele ni ganger i Melbourne og vunnet de tre siste utgavene.

(©NTB)