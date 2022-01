Ny Premier League-kamp utsatt etter smitteutbrudd

ntbsport

Fredag opplyser Burnley i sosiale medier at kampen er besluttet utsatt. Premier League bekrefter også avgjørelsen.

Bakgrunnen for utsettelsen er at Burnley ikke har tilstrekkelig med spillere tilgjengelig. Klubben opplyser at flere spillere har testet positivt på koronaviruset de siste dagene.

Premier League-lagene må stille til kamp dersom de har 13 utespillere og en keeper tilgjengelig. Burnley skal etter planen også møte Watford allerede tirsdag.

17 Premier League-kamper ble utsatt i desember på grunn av den kraftige spredningen av omikronvarianten av koronaviruset i England. Det har ført til en kraftig skjerping av smitteverntiltakene i klubbene den siste tiden.

Den siste tiden har antall utsettelser avtatt.

Burnley-manager Sean Dyche er blant dem som nylig ble bekreftet smittet av viruset.

