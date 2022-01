Lode blir tysklandsproff i Schalke

ntbsport

Schalke bekreftet overgangen fredag. Lodes kontrakt med Glimt gikk ut ved årsskiftet, og han går gratis til klubben fra Gelsenkirchen.

– Dette er et stort steg jeg ser fram mot å ta. Det blir min første klubb i utlandet, og det gjør meg veldig glad at jeg får den muligheten i en så stor klubb som Schalke. Jeg hadde en briljant periode i Bodø/Glimt, og nå vil jeg bygge videre på det, sier Lode.

Rogalendingen kom til Glimt fra Bryne i 2017. Hans to siste sesonger i Bodø ga strake titler i Eliteserien. 28-åringen debuterte for Norges A-landslag i en 3-0-seier over Gibraltar i VM-kvalifiseringen i mars i fjor.

– Marius Lode kan spille i alle posisjoner i et trebacksforsvar. Han var en nøkkelmann og spilte en viktig rolle i Glimts suksess i hjemlig serie og Europa de siste årene. Marius er i form og kan spille umiddelbart, sier Schalkes sportsdirektør Rouven Schröder.

Tidligere i uken styrket Schalke forsvaret med høyrebacken Andreas Vindheim. Dermed har laget to nordmenn i stallen i jakten på opprykk tilbake til 1. Bundesliga. Blåtrøyene ligger på 4.-plass på nivå to, der det er svært jevnt bak tetlagene St. Pauli og Darmstadt.

(©NTB)