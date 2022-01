Haaland brøt «måltørken» med dobbel – antydet at avklaring om framtiden kan komme snart

ntbsport

Nordmannen var uten scoring i sine to siste seriekamper og risikerte for første gang å gå målløs av banen i tre på rad. Det ville han ikke ha noe av, og han scoret både 3-0-målet og 4-1-målet som punkterte kampen.

– Det var tidenes måltørke ifølge noen, selv om det var cirka 25 minutter siden forrige gang jeg scoret. Det var bra med to mål, men jeg burde hatt hattrick, sa Haaland til Viaplay etter kampen.

Så kom han nærmere å si noe om framtidsspekulasjonene enn han har gjort tidligere.

– Jeg har valgt ikke å si en eneste ting, av respekt for klubben. Jeg vil egentlig bare spille fotball, men nå begynner de å presse meg til å avgjøre ting, og det betyr at vi snart må få gang på ting, sa han.

Han gjorde det i intervjuet med Jan Åge Fjørtoft klart at det er Borussia Dortmund som legger press på ham for å få svar på framtiden hans.

Overrumplet

På overtid i den første omgangen var tiden inne for kalenderårets første Haaland-mål. Lucas Höler rotet det til for Freiburg, ble overrumplet med ballen midt på egen halvdel og mistet den til Jude Bellingham, som satte fart og spilte til den norske spissen som var i fullt firsprang.

Manuel Gulde var så vidt borti ballen i et forsøk på å klarere, men Haaland lot seg ikke affisere. Han tok med seg ballen inn i feltet og lurte den forbi keeper Benjamin Uphoff.

Freiburg ble overkjørt i første omgang, men yppet seg etter pause. Etter Ermedin Demirovics redusering fikk gjestene blod på tann og skapte flere farligheter, men Haaland avgjorde med scoring på en ny kontring.

Kvarteret før slutt var det Mahmoud Dahoud som overrumplet Yannik Keitel med ballen og slo en flott stikker til Haaland. Nordmannen plasserte ballen iskaldt mellom beina på keeper.

Meunier-dobbel

Gjestekeep Uphoff hadde en tung første omgang og gjorde mye rart, men de tre målene var ikke hans feil. De to første var hjørnespark fra Julian Brandt som ble nikket inn av høyreback Thomas Meunier.

I det 14. minutt kom serven fra venstre. Haaland løp mot nærmeste stolpe, men Meunier var foran ham i køen, slo Höler i lufta og nikket inn.

I det 29. minutt kom serven fra høyre- Haaland løp igjen mot nærmeste stolpe og dro med seg spillere. Meunier hoppet opp inne i feltet og stanget ballen inn.

Ikke hattrick

Haaland kunne fått sitt hattrick, men i stedet var det Dahoud som fastsatte resultatet med en flott avslutning fem minutter før slutt.

Helt på tampen fikk Haaland gult kort for en frustrert reaksjon da han ble spilt gjennom og felt bakfra, bare for å bli avblåst for en hårfin offside.

Etter at Haaland var målløs i sin siste seriekamp i 2021 og den første i 2022 begynte man i Tyskland å snakke om tørke for måljegeren. Han gjorde slutt på det fredag, til glede for de 750 tilskuerne som slapp inn etter en forsiktig lemping på koronarestriksjonene.

Serietoeren tok halverte forspranget til serieleder Bayern München, som gjester Köln lørdag. Samtidig rykket laget fra fjerdeplasserte Freiburg.

