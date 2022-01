Danske myndigheter uteblir fra Beijing-OL – oppnådde ikke felles EU-front

ntbsport

Den danske regjeringen har ifølge byrået vært innstilt på dette siden begynnelsen av desember, da USA som første land besluttet diplomatisk boikott av vinterlekene i Kina. Det har vært jobbet med å oppnå enighet mellom EU-landene, men det har ikke lykkes.

Etter et møte mellom EUs utenriksministere i den franske byen Brest fredag er det klart at det ikke blir felles front fra EU-landene. Danmarks regjering står likevel fast på at man ikke vil sende representanter til Kina.

Det er luftet med partiene i Folketinget denne uken, og det skal være bred oppslutning om standpunktet. Et fleretall mener at Danmark bør delta i OL med idrettsutøvere, men ikke sende andre offisielle representanter.

Norge reiser

Regjeringen i Norge har gjort det klart at den akter å være til stede både under OL og Paralympics, så lenge pandemibegrensningene ikke blir så strenge at det ikke vil være naturlig.

– Det er lang tradisjon for at den norske regjeringen er til stede på olympiske og paralympiske leker som Norges idrettsforbunds gjester, skrev kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg i regjeringen i et svar til NTB denne uken.

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) skal reise til Paralympics, mens det ikke er avklart hvilken statsråd som reiser til OL.

Flere sier nei

Sveriges regjering meldte nylig at den ikke vil sende representanter til Beijing-OL. Det begrunnes med pandemien, og idrettsminister Anders Ygeman understreket overfor nyhetsbyrået TT at det ikke er å oppfatte som en politisk boikott.

Fredag besluttet Nederlands regjering at den ikke vil være representert i Beijing-lekene. Det begrunnes med at nederlandske tilskuere ikke får overvære lekene. Av samme årsak holdt nederlandske myndigheter seg borte fra Tokyo-OL i fjor.

Japan, Australia, Storbritannia og Canada har i likhet med USA varslet politisk boikott av lekene i Kina.

(©NTB)