Arsenal ber om utsettelse av nabooppgjøret – får svar lørdag

ntbsport

– Vi har motvillig gått til dette skrittet. Vi har mange spillere som er utilgjengelige på grunn av koronasmitte, skader og deltakelse i afrikamesterskapet, skriver klubben på sitt nettsted.

Ifølge BBC vil Premier League-styret møtes lørdag for å avgjøre om Arsenal skal få innfridd ønsket om usettelse.

Før torsdagens ligacupsemifinale mot Liverpool ble det kjent at Martin Ødegaard har testet positivt på koronaviruset. Begge semifinalekampene ble forskjøvet på grunn av koronasmitte hos Liverpool.

Cedric Soares, Bukayo Saka og Calum Chambers pådro seg skader i den målløse kampen i Liverpool, mens Granit Xhaka er utestengt etter at han ble utvist.

Thomas Partey, Mohamed Elneny, Nicolas Pepe og Pierre-Emerick Aubameyang er alle i afrikamesterskapet.

En rekke Premier League-kamper er den siste måneden utsatt på grunn av koronasmitte, deriblant kampen mellom Burnley og Leicester i helgens runde. Totalt er 20 PL-kamper blitt utsatt som følge av smitteutbrudd.

Ligaen har sagt at den vil vurdere hver enkelt forespørsel om utsettelse for seg. Blant kriteriene er omfanget og alvoret av smitteutbrudd, klubbens evne til å mønstre et lag og hvorvidt spillerne på en trygg måte kan forberede seg til og gjennomføre en kamp.

(©NTB)