Tre røde kort, overtidsdrama og målfest da Fiorentina gikk videre i cupen

ntbsport

Med ni mann utlignet Napolis Andrea Petagna i det 95. minutt og sikret ekstraomganger.

Derfra og inn var det ingen tvil: Lorenzo Venuti, Krzysztof Piatek og Youssef Maleh sørget for 5-2-seier til Fiorentina som er videre til kvartfinalen.

Ti minutter før Napolis utligning i ordinær tid fikk Hirving Lozano direkte rødt kort etter at dommeren tok en titt på situasjonen på nytt. Reprisen viste at Lozano satte knottene i ankelen til Nicolás González.

Fem minutter senere fikk Fabián Ruiz sitt andre gule kort da han stoppet en Fiorentina-kontring.

Dusan Vlahovic og Cristiano Biraghi sørget for Fiorentinas to mål i ordinær tid, mens Dries Mertens scoret Napolis første mål før Petagna sørget for mer spill i Napoli.

Keeper Bartlomiej Dragowski ble sendt i dusjen da det oppsto kommunikasjonssvikt i forsvaret, og ballen ble headet forbi ham. Der jaget Elif Elmas, og Dragowski stoppet ham kontant på 17 meter.

(©NTB)