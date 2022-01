Røste med klar melding i smøredebatten: – Ikke lov å bruke fluor i OL

ntbsport

Det sier Røste i et intervju med NRK torsdag. Uttalelsen kommer etter flere dager med medieoppslag om fluorsmurning.

– Det internasjonale skiforbundet har vært tydelige på at det ikke er lov med langkjedet fluor denne sesongen. Det har industrien og alle nasjonale særforbund skrevet under på. Det gjelder også i OL, som bruker FIS sitt internasjonale regelverk, påpeker Røste.

Han sitter selv i FIS-styret. Diskusjonen rundt fluorforbudet kom etter at flere løpere brukte de ulovlige midlene under skiene i skandinavisk cup i Falun sist helg. Det vakte sterke reaksjoner.

Samtidig ble det gjort et poeng av at EUs forbud mot langkjedet fluor ikke gjelder i Kina. Det ga et inntrykk av at OL-løpere kunne dra nytte av smøreprodukter som i dag er forbudt i Europa.

– I FIS har vi bestemt at det er totalt fluorforbud. Det gjelder fra neste sesong. Inntil det trer i kraft, gjelder EU-forbudet. Det har vi alle, Norges Skiforbund og alle andre særforbund, skrevet under på at vi må forholde oss til. Det vil si at C8-fluor er forbudt i alle FIS-konkurranser, og OL er en del av FIS-konkurransene. Så det er ikke lov å bruke fluor i OL, sier Røste.

Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) ba tidligere i uken om svar fra FIS om hva som faktisk vil gjelde i Kina.

– Vi har fått beskjed om at FIS nå vil tydeliggjøre at det ikke er tillatt med fluor i OL, sier IBUs generalsekretær Niklas Carlsson til NRK.

