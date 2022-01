Nilsen sikret norsk langrennsgull i para-VM: – Jeg blir rørt

ntbsport

Gullet er tromsøjentas femte i VM-sammenheng, og hennes sjette VM-medalje totalt. Hun tok fire gull under VM i Canada i 2019, samt en bronsemedalje.

Torsdag viste hun på ny klasse. 21-åringen startet godt og fant en jevn og god fart i løypa. Hun raste fra konkurrentene og kunne til slutt juble for nok et gull.

– Det var ekstremt tungt. Jeg måtte kaste av meg pannebåndet i løypa, for jeg holdt på å koke over. Jeg kan forstå at det så lett ut, men jeg tror det var flere som gikk på en smell. Ekstremt fornøyd og stolt, sa Nilsen til NRK.

– Skuldrene er hvert fall ti kilo lettere nå. Det betyr veldig mye, jeg blir litt rørt av å stå her å prate om det.

Nilsen hadde 1.36 minutter ned til sølvmedaljør, amerikanske Sydney Peterson, og 1.43 minutter ned til ukrainske Ljudmila Liatjsenko som tok bronsen.

Canada stiller ikke med utøvere i mesterskapet grunnet koronasituasjonen i landet. Dermed var noen av de største konkurrentene fraværende for Nilsen.

Nilsen ble i 2019 kåret til årets kvinnelige parautøver for prestasjonen i Canada. Neste konkurranse for ståendeklassen er 15 km fri teknikk tirsdag.

