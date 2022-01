Kombinert: Østvold klar for verdenscupdebut i Klingenthal

ntbsport

– Dette er først og fremst en kjempesjanse for de ikke er tatt ut til OL til å vise seg fram. Det er mye igjen å kjempe om for de nest beste, både deltakelse i verdenscup senere i sesongen, men også landslagsplasser til neste år. De kjemper også om den siste hjemmeværende reserveplassen til OL, sier sportssjef i kombinert Ivar Stuan.

Norge stiller med et reservepreget mannskap til helgens verdenscuprenn grunnet forberedelser til OL. Det åpner dørene for at en rekke utøvere får sin muligheten.

Fra OL-troppen deltar Espen Andersen og Jørgen Graabak.

OL-håpet Jarl Magnus Riiber og Espen Bjørnstad forbereder seg hjemme i Norge denne helgen, mens Jens L. Oftebro er i Val di Fiemme fram til torsdag før turen går videre til Sveits.

Disse stiller for Norge i Klingenthal:

Espen Andersen (Lommedalens IL), Jørgen Graabak (Byåsen IL), Einar Lurås Oftebro (IL Jardar) Simen Tiller (Moelven IL), Andreas Skoglund (Molde og Omegn IF), Sebastian Østvold (Lensbygda Sportsklubb).

