Ishockey: Tredje strake seier for Sparta

ntbsport

Nilsen sendte Sparta i føringen etter drøyt to minutter. Deretter sørget Håvard Salsten for 2-0 før Michael Söderberg reduserte i andre periode for Ringerike. Salsten økte ledelsen bare minuttet etter.

I tredje periode scoret Nilsen to mål til og fullbyrdet sitt hattrick. Fire av målene kom i overtall for Sparta.

Spartas tre kamper mot Ringerike tidligere denne sesongen har endt med tre ettmålsseirer. Torsdag var det mer kontroll for Sparta, som er sju poeng bak Stavanger Oilers. Rogalendingene har i tillegg to kamper mindre spilt.

