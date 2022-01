Helsemyndighetene anbefaler mer breddeaktivitet

ntbsport

«Det er betydelig mindre smitterisiko utendørs sammenlignet med innendørs. Derfor foreslår Helsedirektoratet at de første justeringene gjøres ved utendørs aktiviteter. Dette er også i tråd med anbefalingene for arrangementer. Barn og unge prioriteres foran voksne og eldre», heter det i det faglige grunnlaget som ble publisert kort tid før regjeringens pressekonferanse torsdag.

Regjeringen har uttalt at den vil prioritere barn og unge når det kommer til lettelsene i koronatiltakene.

Kan møtes innendørs

Det anbefales at det åpnes mer opp for aktivitet for voksne og eldre utendørs, også uten anbefaling om avstand.

Innendørs anbefales det at man kan møtes maks ti personer til aktivitet innendørs, men da med én meters avstand.

For barn og unge er anbefalingene at all utendørs aktivitet kan gå som normalt. Innendørs må gruppene være på rundt «20 personer eller klasse/kohort».

Torsdag ettermiddag meldte både NRK og Dagbladet at kilder i regjeringsapparatet har opplyst at regjeringen kommer til å åpne barne- og ungdomsidretten på kveldens pressekonferanse.

Tiltak

I desember ble det innført et skille mellom de yngste og de eldre barna, der de over ungdomsalderen ble underlagt anbefaling om å holde en meters avstand. Dette skillet kan nå forsvinne, og det kan gå mot en full åpning for idretten for alle under 20 år.

For voksne førte desembertiltakene til stans i tusenvis av håndball- og ishockeykamper og avstands- og antallsbegrensninger i utendørs aktivitet. All innendørs aktivitet ble anbefalt avlyst.

Idretten har i lang tid klaget til kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) over konsekvensene av begrensningen i unges idrettsaktivitet, og idrettspresident Berit Kjøll har særlig argumentert for at alle under 20 må likebehandles.

