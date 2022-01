Fillon Maillet vant kaotisk Ruhpolding-sprint – Andersen med karrierebeste

ntbsport

Franske Fillon Maillet var som vanlig rask i løypa, og han fikk ikke skikkelig konkurranse fra de beste i et renn der Norge stilte med seks «B-løpere» ettersom de OL-uttatte herrene står over denne verdenscuprunden.

Overraskelsen Doll, som har slitt med formen over lang tid, var på skuddhold til å slå franskmannen da han gikk ut 2,3 sekund bak ham fra siste skyting. Tyskeren ga det et forsøk, men endte 7,2 sekunder bak og ble nummer to.

I tilsynelatende brukbare skyteforhold var det mange sterke løpere som skjøt seg ut av tetkampen, som Sebastian Samuelsson (to bom) og Emilien Jacquelin (fire bom). Fillon Maillet leder verdenscupen sammenlagt og økte sin føring betydelig torsdag.

Treer i rennet ble Anton Smolski fra Hviterussland.

Fornøyd Andersen

Aleksander Fjeld Andersen ble best av de norske skiskytterne. Han skjøt to fulle hus og endte på 11.-plass. Fra før hadde han en 12.-plass som beste plassering i verdenscupen.

– Jeg er veldig fornøyd med å skyte ti treff på direkten i verdenscupen. Det er deilig å få til et såpass bra løp. Så får vi se hva det holder til, sa han til NRK.

Erlend Bjøntegaard fikk også opprykk fra IBU-cupen og leverte en grei konkurranse. Med ett bomskudd endte han 1.01,1 bak Fillon Maillet på 15.-plass.

– Alt i alt helt OK. Jeg merker at dette er konkurranse på et høyere nivå enn IBU-cupen. Det går bare litt fortere hele veien, og i dag hadde jeg ikke form eller energi til å henge med, sa den rutinerte Beveren-løperen.

Bomskudd ødela

Johannes Dale (to bom), Sverre Dahlen Aspenes (1), Håvard Bogetveit (2) og Sindre Fjellheim Jorde (3) havnet et stykke ned på resultatlistene.

– Jeg fikk en god start, men så ble det tungt på stå. Jeg tror ikke de skuddene kan ha vært langt unna, for jeg trodde begge var treff. Så det var skuffende å se at blinkene ikke gikk ned. Jeg gjør så å si alt etter planen, men det blir som det blir med to bom for mye, sa Dale.

Jorde hadde sjansen til å tukte blant andre Andersen etter en god liggende-serie, men tre bom på ståskytingen ødela løpet for ham.

Andersen, Bjøntegaard, Dale, Aspenes og Bogetveit er kvalifisert for søndagens jaktstart.

(©NTB)