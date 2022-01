EM-lag isolert langt unna kamphallen

ntbsport

Montenegro har hatt en rekke positive koronatester i oppkjøringen til EM. Senest ble tre personer i troppen rammet etter ankomst til Ungarn, skriver nettstedet vijesti.me.

Det europeiske håndballforbundet (EHF) frykter at smitten skal spre seg til flere lag. Det gjorde at Montenegro-troppen ble sendt bort fra det opprinnelige spillerhotellet (der de tre andre lagene i gruppen bor) og innlosjert på et hotell cirka 30 kilometer unna spillebyen Debrecen.

Montenegros håndballforbund protesterte, men ble ikke hørt.

– Jeg håper vi kan ha 15 spillere klare til kampen, sa Drasko Mrvaljevic til dansk TV2.

Han er direktør i det montenegrinske håndballforbundet.

Danmark vant VM i fjor og tok sølv i OL sist sommer. Danskene er storfavoritt til å ta sin tredje EM-tittel. Den hittil siste kom i 2012.

