Breddeidretten utendørs åpner igjen – regjeringen åpner for kontakttrening

ntbsport

Det meldte regjeringen på torsdagens pressekonferanse.

Aktivitet innendørs kan gjennomføres med kontakt der det er nødvendig for barn og unge under 20 år.

Voksne over 20 år får ikke like store lettelser. Der vil det fortsatt være en anbefalt grense på 20 personer og det skal holdes en meters avstand innendørs.

Toppidrett kan gjennomføres som normalt med smitteverntiltak.

– Framover vil smitten eller alt å dømme øke raskt. FHI er veldig tydelig: Smittetoppen ligger foran oss. Jobben blir å sørge for at smitten ikke øker så raskt og så mye at helse- og omsorgstjenesten overbelastes av for mange pasienter og høyt sykefravær, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i sin innledning av pressekonferansen.

