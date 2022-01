Østigård-mål til ingen nytte – Genoa ute av cupen mot Milan

ntbsport

Østigård, som gjorde sin debut for Genoa for fire dager siden, kom i høy fart på bakre stolpe og steg til værs på corneren. I lufta ruvet han alene og headet inn 1-0-målet etter 17 minutter.

Den ledelsen varte til et drøyt kvarter før slutt. Olivier Giroud leverte en flott heading og sitt sjette mål for sesongen. I ekstraomgangene fikk Østigård og Genoa det tøffere. Milan tok mer og mer over, og etter 102 minutter scoret Rafael Leão da et feilslått innlegg ble en lekker lobb over keeper.

Østigård kjempet hardt for en utligning. I en situasjon kastet han seg rundt i lufta, men bommet med sitt brassespark. Så dukket ballen opp i føttene hans, men avslutningen fra 17 meter gikk like over mål. Med krampetendenser jogget han av banen etter 111 minutter.

3-1 kom minuttet etter ved Alexis Saelemaekers.

Østigård er utleid til Genoa fra Brighton ut sesongen og skal bidra med å redde plassen i serie A. Han har spisslegenden Andrej Sjevtsjenko som sjef. Ukraineren tok over jobben i november etter en svak start på sesongen.

Genoa har fem poeng opp til trygg plass og møter sjuendeplasserte Fiorentina til mandag.

