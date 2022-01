Velde solgt til polsk fotball

ntbsport

Det opplyser FK Haugesund på sin nettside.

– Kristoffer har vist stor lojalitet til oss og får betalt for det nå. Underveis i denne prosessen har han også vært opptatt av klubbens beste, og i fjor forlenget han kontrakten for å posisjonere FK Haugesund best mulig i møte med interessen fra andre klubber, sier sportslig leder i Haugesund Eirik Opedal.

Det er ikke kjent hvor mye Haugesund sitter igjen med etter salget.

Velde står med 119 kamper for FKH. 101 av dem har kommet i Eliteserien. 22-åringen har vært i Haugesund siden han var tolv år.

Lech Poznan leder den polske toppserien.

