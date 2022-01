Rosenborg utsetter årsmøtet

ntbsport

Det melder Rosenborg på sin nettside. Møtene var opprinnelig berammet til 17. februar.

Temaet for medlemsmøtet er fusjon med kvinnelaget og valgkomiteens innstilling til ny styreleder. Styret ønsker en bred gjennomgang om fusjon der medlemmene skal involveres gjennom gruppearbeid. Utsettelsen gir valgkomiteen tilsvarende bedre tid med sitt arbeid.

Styret ønsker at medlemmene fysisk kan innta talerstolen for å si sin mening om saken. Årsmøtet i RBK er ett av tre planlagte årsmøter.

«Den praktiske gjennomføringen av først ett årsmøte i hver av de to opprinnelige klubbene og deretter eventuelt ett felles årsmøte, begrunner ytterligere behovet for fysiske møter», utdyper klubben.

Klubbens lov sier at årsmøtet må gjennomføres før 31. mars. Rosenborg bekrefter at det er avklart med Idrettskretsen at man får dispensasjon til å flytte årsmøtet utover den datoen.

Ny møtetdato er ikke oppgitt.

(©NTB)