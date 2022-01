Odd og Nornes enige om sluttavtale

ntbsport

Det skriver klubben på sine nettsider.

– Etter denne avtalen kommer partene ikke til å offentliggjøre eller kommentere nærmere utover det som blir meddelt i denne uttalelsen, heter det der.

Både Jan Frode Nornes og Odds ballklubb sier de er lei seg for den situasjonen som har oppstått, men er enige om å fortsette hver for seg.

Sist helg ble det klart at Nornes ikke får fortsette i trenerrollen i klubben, men han ble tilbudt en annen rolle i klubben.

Nornes engasjerte advokat og formidlet via ham at det ikke var aktuelt for ham å fortsette i en annen rolle. De siste dagene har partene altså blitt enige om en sluttavtale.

Nornes har vært hovedtrener i Odd de siste to sesongene. Før det var han assistent under Dag-Eilev Fagermo i en årrekke.

Odd leverte en relativt god vårsesong i 2021, men avsluttet svakt med bare én seier på de siste ti kampene. Dermed endte laget på 13.-plass i Eliteserien. Odd er derimot videre i cupen.

Nornes har ifølge TA vært i Odd i 23 år. Først som spiller, senere som assistent og deretter som hovedtrener.

(©NTB)