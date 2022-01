Koronatrøbbel for skiskytternes smøresjef – avga ny positiv virustest

ntbsport

Det opplyser Norges Skiskytterforbund i en pressemelding onsdag.

Fenre testet positivt for korona 28. desember. I kjølvannet oppholdt han seg i isolasjon i 13 dager og avga til sammen tre negative hurtigtester.

Mandag satte han seg så på flyet til Tyskland for å lede smøreteamet under denne ukens verdenscuprenn i Ruhpolding.

«Vel framme testet han igjen negativt på hurtigtest to ganger, før han testet positivt med lav CT-verdi på IBUs PCR-test, og ble satt i isolasjon inntil videre», skriver forbundet.

Ekstraordinært

– Dette er en underlig situasjon. I henhold til myndighetenes og IBUs isolasjonsregler er Fenre å regne som frisk og smittefri, men likevel testet han positivt og hadde lav CT-verdi 14 dager etter påvist korona. Det er lite sannsynlig at han er smittebærende, basert på den internasjonale kunnskapen som foreligger, sier landslagslege Ola Berger.

– Vi er kjent med at det er mulig å teste positivt uten å være smittebærer lenge etter gjennomført sykdom, men her er det CT-nivået som er unormalt. Dette følger vi nå opp i samarbeid med IBU. Vi må bare ta dette til etterretning, ta med lærdommen videre og håpe vi får smøresjefen tilbake i jobb snarest mulig, fortsetter han.

Fenre blir testet på ny av Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) onsdag.

– I ettertid kan man kanskje si at Fenre ikke burde reist, men det hadde altså gått 13 dager, langt utover standard isolasjonstid. Både IBU og vi forventet også positiv PCR-test i Tyskland, men at CT-verdien ville være høy, sier landslagslege Berger.

CT-verdi er et mål på hvor mange sykluser man kjører i testen før man får et positivt resultat. Enkelt forklart vil det si at mye virus i prøven gir lav CT-verdi.

Overrasket

Situasjonen som har oppstått kom overraskende på hovedpersonen.

– Det er mer enn 14 dager siden jeg testet positivt, og jeg har tatt en rekke negative hurtigtester, så jeg ble litt overrasket. Forhåpentligvis er det hele et ekstraordinært tilfelle som blir klarert ganske snart. I stedet for å smøre ski, får jeg smøre meg med tålmodighet inntil saken er løst, sier Fenre.

Skiskytterforbundet opplyser at smøresjefen på eget initiativ tok en ikke påkrevd PCR-test før avreise til Tyskland.

«Svaret på denne prøven ble forsinket og prøveresultatet var ikke klart da han dro», skriver forbundet.

Det internasjonale Skiskytterforbundet (IBU) skal ha bekreftet at Fenre og det norske teamet har fulgt IBUs prosedyrer og rutiner med hensyn til Fenres situasjon.

(©NTB)