Haaland og Hansen tildelt NFFs gullball igjen

Prisen i regi av Norges Fotballforbund ble tildelt onsdag. Det var vanskelig å komme utenom de to internasjonale superstjernene, som også vant 2020-prisene.

– Mange norske fotballspillere presterte på et høyt nivå i 2021. Likevel behøvde juryen svært kort tid på å peke ut hvilke to spillere på henholdsvis kvinne- og herresiden som tronet øverst. Caroline Graham Hansen og Erling Braut Haaland har i lange perioder av året prestert i verdensklasse, både for sine klubber og med flagget på brystet, sier juryleder Lise Klaveness.

– Begge to har gjennom året demonstrert at norske fotballspillere er å regne med helt øverst i hierarkiet over internasjonale toppspillere, tilføyer hun.

Målfest

Borussia Dortmund-stjernen Haaland hadde et kjempeår for både klubb- og landslag i 2021. Han ble toppscorer i mesterligaen forrige sesong, og han havnet på 11.-plass i France Footballs Ballon d'Or-kåring i november.

Totalt ble det 49 scoringer for klubb- og landslag.

– Det er ekstra spesielt at man får det av sine egne. Det betyr at folk setter pris på det jeg gjør. Det er gratis motivasjon til å fortsette, sier Haaland til fotball.no.

Graham Hansen vant på sin side alt hun kunne vinne med Barcelona, både mesterligaen samt serien og cupen i Spania. Hun har også markert seg positivt for Norge i VM-kvalifiseringen.

– Dette var veldig, veldig hyggelig. Det betyr at man har gjort noe bra, og jeg setter veldig pris på det. Det er alltid hyggelig å få bekreftelse på at man har gjort en god jobb, sier hun.

Skarp konkurranse

Graham Hansen innkasserer sin tredje gullball, mens Haaland har vunnet to ganger. Begge prisvinnerne viktige støttespillere.

– Jeg må takke lagkameratene, det er de som spiller ballen til meg, og selvfølgelig trenerne på både klubb- og landslag, sier Haaland.

De øvrige nominerte til årets priser var Martin Ødegaard (Arsenal), Patrick Berg (Bodø/Glimt), Frida Maanum (Arsenal) og Guro Reiten (Chelsea).

