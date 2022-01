Dyngeland er Branns nye keeper

ntbsport

– Jeg gleder meg veldig til å være med på denne reisen med Brann. Jeg har stor tro på prosjektet som er i gang her, og at vi skal rykke opp der vi hører hjemme, sier Dyngeland til brann.no.

Fana-mannen spilte for Sogndal før han gikk til Elfsborg. I fjor ble han lånt ut til Vålerenga. Nå har han blitt løst fra kontrakten med Elfsborg.

– Vi har ønsket å forsterke oss på keeperplassen, og vi er veldig glad for at vi har fått til en avtale med Mathias. Han er en rutinert keeper, som har spilt mange kamper i Sogndal. Han var også god i de kampene han sto under utlånet til Vålerenga i fjor, sier sportslig leder Jimmi Nagel Jacobsen i Brann.

Brann rykket ned til 1. divisjon etter en dramatisk kvalifiseringskamp som endte med straffesparkkonkurranse mot Jerv i Oslo før jul.

(©NTB)