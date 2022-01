Chelsea til ligacupfinalen – slo et Spurs i motvind

ntbsport

Antonio Rüdiger ble matchvinner med sin scoring etter 18 minutter da Pierluigi Gollini feilberegnet corneren fra Mason Mount. I feltet sto Rüdiger og headet Chelsea i ledelsen og satte samtidig halvannet bein i ligacupfinalen med 3-0 sammenlagt.

– Jeg jobber for å komme i bedre posisjoner. Sist jeg spilte her, scoret jeg, så det er bra å hjelpe laget, og det viktigste var å gå fram som et godt eksempel, sa Rüdiger.

Chelsea-sjef Thomas Tuchel var fornøyd med resultatet, men ikke like glad for prestasjonen.

– Vi spilte på 90 prosent, og det er ikke oss. Vi måtte jobbe hardt. Det var ikke vår beste kamp – vi var bedre i den første kampen.

VAR på jobb

Før pause ble det blåst straffe til Tottenham og Højbjerg, men VAR så på situasjonen og dømte situasjonen til å være utenfor 16-meteren. Med en drøy halvtime igjen var det Lucas Moura som gikk i bakken og ropte på straffe. Det fikk han og et håp ble tent, men André Marriner så på situasjonen på sin skjerm ved sidelinjen og omgjorde avgjørelsen.

Etter 64 minutter klinket Harry Kane inn 1-1 og et nytt håp, men igjen kom VAR på banen og sluknet det kjapt. Reprisene viste at Kane var noen centimeter i offside. Storscoreren står med kun ett mål på sine seks siste kamper mot Chelsea.

Ny storkamp

Chelsea møter enten Liverpool eller Arsenal i finalen. Den første av de to semifinalene spilles torsdag. Returoppgjøret er en uke senere.

Først for de blåkledde står Manchester City for tur i Premier League til lørdag.

– Det er mange tøffe kamper å spille. Terminlisten blir tettere og tettere. Vi må være klare for det, sa Rüdiger.

