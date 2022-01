Stavanger vant toppkampen etter forlengning

ntbsport

Med 2-1 også i poengforedling doblet Stavanger sin luke på tabelltopp til to poeng. Lenge så det ut til å skulle bli mer, i en kamp vertene dominerte. Kissels scoring i slutten av første periode holdt til hjemmeledelse helt til sluttfasen.

Stavanger jublet for 2-0 da Markus Søberg pirket pucken i mål etter et voldsomt møljespill snaut sju minutter før slutt, men etter videotitting annullerte dommerne for uregelmessigheter i den overfylte målgården.

I stedet utlignet Arttu Niskakangas med et styring på skudd fra Håkon Stormli mindre enn fem minutter før slutt. Begge lag hadde muligheter til å avgjøre på tampen.

Oilers vant skuddstatistikken 35-19, men Jørgen Hanneborg storspilte i Stjernen-målet. Da det gikk mot straffer, førte Kissel pucken opp på en kontring. Han spilte skrått ut til Jarrett Burton, som slo inn vinnermålet.

Ringerike slo tabellnabo Storhamar 3-0 etter en scoring i hver periode. Karl Markström, Leonards Rimjans og Viktor Näslund scoret målene.

Mattias Pettersson i Ringerike-målet holdt nullen med 21 redninger og sørget for at Storhamar gikk målløs av isen for første gang denne sesongen.

Ringerike på den siste sluttspillplassen er nå bare seks poeng bak Storhamar på 7.-plass.

Det skulle vært spilt fire kamper tirsdag, men Frisk Asker – Sparta og Vålerenga – Manglerud Star er omberammet på grunn av koronautfordringer.

