Sierra Leone yppet seg mot tittelforsvareren

Anført av Manchester City-stjernen Riyad Mahrez gikk Algerie på banen i Douala som stor favoritt, men slet med å skape sjanser mot et Sierra Leone-lag som lot til å trives i utfordrerrollen.

Med tre engelskfødte spillere i forsvarsfireren, deriblant fotballnomaden Steven Caulker, sto Sierra Leone imot favorittens press. Yacine Brahimi misset den største sjansen tidlig i 2. omgang da han var alene med keeper Mohamed Kamara uten å score.

I 2012 spilte Caulker for Storbritannia i OL, og samme høst scoret han for England i sin første og eneste A-landskamp for fødelandet. Tirsdag ledet han en forsvarsfirer der også tidligere Hønefoss- og Haugesund-spiller Umaru Bangura og tidligere Fredrikstad-spiller Kevin Wright leverte.

West Ham-spiller Saïd Benrahma hadde en mulighet i sitt korte innhopp, mens Ramy Bensebaini så sin avslutning reddet av keeper rett før slutt. På overtid nikket innbytter Baghdan Bounedjah rett på Kamara.

Med poengdeling forlenget Algerie sin lange ubeseirede rekke i turneringskamper. Den strekker seg nå over 35 kamper, men samtidig fikk Elfenbenskysten anledning til å ta kommandoen i gruppe E med seier i sin åpningskamp mot Ekvatorial-Guinea onsdag.

For Sierra Leone var poenget en stor opptur, og spillerne feiret som om det var en seier.

Kampen ble spilt i kraftig hete og høy luftfuktighet. Sierra Leone er bare nummer 108 på Fifa-rankingen, mens Algerie er nummer 29.

