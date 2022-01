O'Sullivan styrer herrelandslaget videre etter Myrhol

ntbsport

Bjarte Myrhol var kaptein i VM og OL i fjor, men han ga seg som spiller i august. Kristian Bjørnsen hadde kapteinsbindet under EM for to år siden. Sistnevnte er også med i troppen som starter europamesterskapet i Košice torsdag.

O'Sullivan har status som lagkaptein også hos den tyske serielederen Magdeburg. Han er under kontrakt med klubben fram til 2025.

Norge ble nummer seks i VM i fjor og tapte kvartfinalen i OL samme år. I 2020 havnet laget på tredjeplass i EM.

Norge møter Slovakia, Russlands håndballforbund og Litauen i gruppespillet i EM. De to beste kvalifiserer seg for hovedrunden. Mesterskapet spilles i perioden 13.-30. januar.

