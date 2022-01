Kilde frakjørt på første trening i Wengen

ntbsport

Kilde var utfor som førstemann, og han måtte se italienske Innerhofer hele 1,43 sekunder foran seg. Kilde tapte det meste på toppen og hadde tapt 0,95 sekunder bare på de første 45 sekundene med kjøring.

Det var flotte forhold i Wengen tirsdag med minus 10 grader, sol og hardpakket snø.

Det er planlagt verdenscuprenn i Wengen både fredag og lørdag. Torsdag skal det kjøres super-G for det utsatte rennet i Bormio i romjulen.

Lauberhorn-traseen er den lengste i utforsirkuset med sine 4,2 kilometer. Det er her hvor franske Johan Clarey har hastighetsrekorden i løypa med nesten 162 km/t. Utøverne bruker godt over to og ett halv minutt fra start til mål.

