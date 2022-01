Fulle tribuner etter vinterpausen i skotsk fotball

ntbsport

Rett før jul besluttet myndighetene å begrense antall tilskuere på fotballkamper og andre utendørsarrangementer til 500. Det ble gjort i kampen mot spredning av omikronvarianten av koronaviruset. Klubbene fikk gjennomslag for å framskyte vinterpausen i håp om at restriksjonene ville bli opphevet innen oppstart, og to serierunder ble utsatt. Det viste seg å være et smart grep.

Førsteminister Nicola Sturgeon bekreftet tirsdag at det ikke vil være noen restriksjoner på antall tilskuere fra mandag 17. januar, som er dagen for neste berammede kamp i skotsk toppfotball.

– Dette er en fornuftig avgjørelse som vil ønskes velkommen av klubbene og hundretusener av supportere. Fotball er ikke det samme uten publikum, og jeg vet hvor mye det vil bety for folk å få se fotball fra tribuneplass igjen, sier SPFL-direktør Neil Doncaster til ligaens nettsted.

– Det vil også bety mye for økonomien til våre 42 medlemsklubber.

Old Firm-oppgjøret mellom Celtic og Rangers skulle egentlig vært spilt 2. januar. Da ville det vært for en håndfull tilskuere, men i stedet spilles kampen 2. februar for fulle tribuner.

Helt uten restriksjoner blir det ikke. Alle tilskuere må enten ha grønt vaksinepass eller kunne vise til en negativ hurtigtest. Dette kontrolleres ved stikkprøver, men minst halvparten av publikum må sjekkes.

For å ha grønt vaksinepass i Skottland må man ha en boosterdose i tilfeller hvor det er mer enn fire måneder siden forrige stikk.

