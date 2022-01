BBC: Hamilton avventer gransking før han avgjør Formel-1-framtiden

ntbsport

Det melder BBC med henvisning til informerte kilder. Kanalen har ikke fått noen offisiell kommentar fra Mercedes-stallen på spørsmål om den sjudoble verdensmesterens framtid i laget og sporten.

Hamilton lå an til å bli den første med åtte titler, men tapte gullduellen etter at løpsleder Michael Masi feiltolket reglene da sikkerhetsbilen var på banen mot slutten av det siste løpet i Abu Dhabi.

Max Verstappen fikk anledning til å bytte til friske dekk, passerte Hamilton helt på tampen og tok sin første VM-tittel. BBCs kilder sier at Hamilton har mistet troen på Det internasjonale bilsportforbundet (FIA) etter hendelsen der Masi på minst to punkter handlet i strid med reglene.

Forstår ham

FIA har satt i gang en gransking av hendelsene i Abu Dhabi, og Hamilton skal altså ha besluttet å avvente utfallet før han avgjør om han vil konkurrere videre i Formel 1.

Den nye FIA-presidenten Mohammed Ben Sulayem, som ble valgt rett etter løpet i Abu Dhabi, sier at han ikke har vært i kontakt med Hamilton.

– Jeg tror ikke han er 100 prosent klar til å snakke akkurat nå. Vi klandrer ham ikke for det. Jeg forstår ham, sa Sulayem forrige uke.

Forsikring

Mercedes la inn protest etter løpet i Abu Dhabi, men trakk den siden. Stallen sier at det ble gjort etter forsikringer om at granskingen vil bli gjort ordentlig og at passende tiltak vil bli truffet.

Hamilton har kontrakt som gjelder ut 2023-sesongen.

