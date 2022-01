Nornes takket nei til å fortsette i Odd

ntbsport

Det kom fram under mandagens pressekonferanse med Odd-ledelsen.

– Vi mener at Jan Frode har masse å bidra med, og derfor ville vi ha ham med videre i en annen rolle og har gitt ham et oppriktig tilbud, sa daglig leder Einar Håndlykken.

– Nornes har formidlet gjennom sin advokat at det ikke er tilgjengelig for ham å fortsette i en annen rolle. Da gjenstår det for oss å bli enig med Jan Frode om en forhandling om kontrakten han har som strekker seg ut 2023, sa Håndlykken, som understreket at kontrakten hans fortsatt er gyldig, og at Nornes ikke har fått sparken.

Lørdag opplyste Odd at klubben vil skifte trener.

– Odds ballklubb har etter en samlet vurdering kommet til at det beste for klubben nå er et trenerskifte. Klubben er derfor i samtaler med Jan Frode Nornes om en løsning til det beste for begge parter, skrev Odd.

Nornes ledet Odd som hovedtrener i to sesonger. Før det var han assistent for Dag-Eilev Fagermo i en årrekke.

Odd leverte en relativt god vårsesong i 2021, men avsluttet svakt med bare én seier på de siste ti kampene. Dermed endte laget på 13.-plass i Eliteserien.

Samtidig er skienslaget videre til åttedelsfinalen i NM.

Nornes har ifølge TA vært i Odd i 23 år. Først som spiller, senere som assistent og deretter som hovedtrener.

Klubben er fra før på jakt etter ny sportssjef.

