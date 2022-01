Linde klar for Bundesliga-spill

ntbsport

– Med overgangen til Bundesliga har ønsket om å spille i en av de beste ligaene i Europa gått i oppfyllelse. I samtalene fikk jeg et veldig godt inntrykk av klubben og ledelsen, noe som forsterket min veldig gode magefølelse og gjorde at jeg bestemte meg for å flytte, sier Andreas Linde til klubbens nettsider.

Den 28 år gamle svensken har vunnet den norske serien én gang og blitt U21-europamester med Sverige. Han har også spilt en rekke europacupkamper for Molde.

– I Andreas har vi fått en veldig god keeper for laget vårt. Han har vært fast i Molde de siste årene og har imponert både nasjonalt og internasjonalt med sine prestasjoner, sier hovedtrener Stefan Leitl.

