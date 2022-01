God sisterunde for Hovland på Hawaii

ntbsport

Hovland åpnet runden søndag med par på to hull, før det ble birdier på de tre neste. Også på hull 14, 15 og 17 noterte nordmannen seg birdier.

De øvrige hullene gikk han på par, og Hovland endte dermed seks slag under par på den avsluttende dagen.

Vinnersjansene var imidlertid for lengst borte for nordmannen, som totalt endte 14 slag under par. Før søndagens runde lå han på 32.-plass med 18 slag mer enn Cameron Smith.

Smith gikk sisterunden åtte slag under par og forsvarte med det ledelsen. Han endte 34 slag under par. Deretter fulgte Jon Rahm og Matt Jones. Sistnevnte leverte en forrykende sisterunde, hele tolv slag under par.

Hovland delte 30.-plassen med Harris English og den 51-årige legenden Phil Mickelson.

Bare spillere med turneringsseier på PGA-touren i fjor deltok i turneringen med en total premiesum på 8,2 millioner dollar.

