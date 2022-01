Adana Demirspor med kruttsterk seier tross Svensson-blemme

ntbsport

Dermed klatrer Svenssons lag også forbi storlaget Fenerbahçe og opp på 4.-plassen i serien.

Kampen var 27 minutter gammel da nordmannen var klønete og dro en Fenerbahçe-spiller i drakten inne i eget felt. Svensson fikk gult kort, og vertene fikk straffespark, som Enner Valencia sendte i mål til 1-0.

Bare fem minutter senere kvitterte Gökhan Inler for Adana Demirspor med et flott skudd. Snuoperasjonen ble fullbyrdet da Younès Belhanda scoret før det var spilt et minutt av annen omgang.

Høyreback Svensson spilte hele kampen for gjestene.

