Vålerenga vant på «sudden death» mot Ringerike – Sparta slo Storhamar på borteis

Det var hele tiden jevn i duell på Jordal Amfi. Brett Perlini ga gjestene 1-0 etter et snaut minutt på Jordal.

David Booth utlignet til 1-1 i et overtall i 1. periode.

Tobias Lindström sendte vertene i ledelsen seks minutter i midtperioden. Perlini utnyttet et overtall for Ringerike mot slutten av perioden.

Mathis Olimb sendte hjemmelaget i ny ledelse i et nytt overtall tidlig i tredjeperiode. Perlinis tredje mål med 4,05 minutter igjen av kampen sendte oppgjøret til avgjørelse i «sudden death».

Veteranen Martin Røymark kunne avgjøre med sin scoring etter 3,27.

Storhamar hadde fått i stand kamp mot Sparta etter at de to siste kampene var blitt utsatt på grunn av koronasmitte. Det var gjestene som kom best i gang etter at Hans Kristian Jakobsson scoret i et overtallsspill midtveis i 1. periode

Hjemmelaget manglet blant andre sin skadde kaptein Patrick Thoresen, og Eskild Bakke Olsen har vært ute med korona og var ikke tilgjengelig. Rasmus Ahlholm forsvant også i romjula etter å ha fått annullert sin kontrakt på grunn av disiplinære årsaker. Denne trioen har utgjort mange mål og poeng for Storhamar.

Simen André Edvartsen utlignet til 1-1, mens Calle Spaberg Olsen sendte gjestene på ny i ledelsen kort etter. Håvard Salsten økte til 3-1 til Sparta foran tredje periode.

Storhamar snudde til 1-4 til seier 5-4 over Lillehammer forrige tirsdag. De var langt unna å gjenta den bedriften, og kampen ebbet ut til 1-3-tap.

