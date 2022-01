Storseier for Vipers i mesterligaen

ntbsport

Det norske laget ledet 21-15 etter første omgang, og etter hvilen fikk Sävehof det virkelig tøft. Svenskene scoret kun én gang de første 20 minuttene av omgangen.

Vipers' toppscorer Ragnhild Valle Dahl sto med åtte mål på like mange forsøk, men den rekken stoppet da hun prøvde et trickskudd like før slutt.

I det motsatte oppgjøret vant Vipers 34-25 i Kristiansand.

Vipers ligger på 3.-plass i mesterligaens gruppe B med like mange poeng som Metz på plassen foran som gir direkte avansement i turneringen. Det franske laget har i tillegg én kamp mindre spilt.

Vipers skulle egentlig møtt Krim Ljubljana lørdag, men koronasmitte i den slovenske klubben gjorde at den måtte utsettes. Når også kampen mellom Györ og Sävehof ble utsatt, ble denne kampen satt inn.

