Juventus snudde til seier i ellevilt drama mot Roma

Mattia De Sciglio hamret inn 4-3 med 13 minutter igjen av kampen. Det var Juventus' tredje mål på sju minutter, og snuoperasjonen var et faktum.

Før det hadde Tammy Abraham, Henrikh Mkhitaryan og Lorenzo Pellegrini scoret tre mål for Roma, mens Paulo Dybala hadde scoret Juventus eneste mål.

Manuel Locatelli, svenske Dejan Kulusevski og De Sciglio sørget for opphentingen.

Og som om ikke det var nok: Juventus-forsvarer Matthijs de Ligt fikk sitt andre gule kort da han laget straffespark med åtte minutter igjen av kampen. Pellegrinis straffe ble reddet av Wojciech Szczesny, som gikk riktig vei mot sine gamle lagkamerater.

Norsk duo

I Napoli gikk det langt roligere for seg. Den norske Sampdoria-duoen Morten Thorsby og Kristoffer Askildsen startet sammen på midtbanen da hjemmelaget vant 1-0.

Napolis Andrea Petagna ble matchvinner for Napoli med sitt andre mål for sesongen etter 43 minutter. Den store spissen vartet opp med et akrobatisk spark og satte ballen i hjørnet.

Sampdoria noterte seg for bare ett skudd på mål i kampen.

Østigård-debut

Midtstopper Leo Skiri Østigård fikk sin debut i italiensk fotball da han startet for Genoa mot Spezia. Østigård er på lån fra Brighton. Genoa kom under allerede før kvarteret etter scoring av Simone Bastoni, og kampen endte 0-1.

Nordmannen spilte hele kampen for Genoa.

Tidligere søndag vant Milan 3-0 over Dennis Johnsens Venezia. Johnsen spilte den siste halvtimen for det nyopprykkede laget. Zlatan Ibrahimovic scoret ett av MIlans mål, mens Theo Hernández satte inn de to siste.

